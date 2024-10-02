В ВСУ опровергли информацию россиян об ударе ОДАБ-9000 по Волчанску
Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев опроверг информацию об использовании россиянами мощной авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске, заявив, что такие сообщения являются частью информационной войны.
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Харьков"
Детали: Отмечается, что для применения ОДАБ-9000 необходим стратегический бомбардировщик, как, например, Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано.
По словам Саранцева, оккупанты применили боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной картинки".
Также Саранцев добавил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию военнослужащих Сил обороны Украины, запугивание местного населения и дестабилизацию региона.
Прямая речь Саранцева: "В очередной раз призываю представителей украинских медиа и администраторов телеграмм-каналов придерживаться информационной гигиены и использовать проверенные источники информации и не распространять фейковые сообщения российских пропагандистов, подыгрывая врагу!".
Напомним: Ранее российские пропагандисты распространили в Telegram-каналах информацию о якобы применении ОДАБ-9000 в Волчанске.