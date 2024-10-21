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Изменения в конституцию Эстонии: российских граждан могут лишить права голоса

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 21 октября 2024, 17:23
Изменения в конституцию Эстонии: российских граждан могут лишить права голоса
Иллюстративное фото: Getty Images

28 членов эстонского парламента инициировали изменения в конституцию, которые касаются права голоса российских граждан, имеющих статус резидентов страны и участвующих в местных выборах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: На заседании Рийгикогу в понедельник председатель фракции "Отечество" Хелир-Валдор Сеедер представил законопроект о внесении изменений в конституцию, цель которого – лишить граждан третьих стран, а также лиц без определенного гражданства права голоса на местных выборах.

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"Четыре из шести фракций Рийгикогу, представляющих явное большинство парламента, поддержали лишение права голоса граждан России. Но одних слов недостаточно. До местных выборов осталось меньше года, и необходимо действовать быстро", – сказал Сеедер.

В дополнение к законопроекту "Отечества", который уже прошел первое чтение и предусматривает изменения в Закон о выборах в собрания местных самоуправлений, депутаты предлагают внести изменения в конституцию.

"Согласно предложенной формулировке, право голоса на выборах в местные органы власти будет сохранено только за гражданами Эстонии и тех государств, с которыми заключен международный договор, ратифицированный Рийгикогу", – отметил Сеедер.

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"Недавнее исследование, заказанное Госканцелярией, показало необходимость дальнейших действий, поскольку 38% граждан России в Эстонии и целых 52% лиц с неопределенным гражданством не осудили войну России против Украины. Такие люди не должны играть роли в принятии решений, влияющих на жизнь Эстонии", – добавил председатель фракции.

Во вторник вопрос о праве голоса граждан России будут обсуждать на открытом заседании конституционной комиссии.

Напомним:

ЭстонияРосcиявиборы
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