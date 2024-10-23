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Россияне атаковали Покровское и Кураховское направление более 100 раз – Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 23 октября 2024, 08:18
Россияне атаковали Покровское и Кураховское направление более 100 раз – Генштаб
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки российские войска атаковали 12 направлений фронте, где произошло 166 боевых столкновений, 103 раза враг атаковал Покровское и Кураховское направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

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На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины отбили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

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На Покровском направлении захватчики пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Наши защитники отбили 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении за прошедшие сутки агрессор десять раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь состоялось одно боевое столкновение в районе Роботино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей в островной зоне дельты Днепра.

На Северском, Торецком и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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