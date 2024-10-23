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В Беларуси к 20 годам приговорили двух граждан Украины за подготовку к терактам

Анастасия ПроцСреда, 23 октября 2024, 18:55
В Беларуси к 20 годам приговорили двух граждан Украины за подготовку к терактам
фото: БелТа

Белорусский суд вынес приговор гражданам Украины Сергею Кабарчуку и его сыну - 20 лет лишения свободы за участие в диверсионно-разведывательной группе, которая, по версии следствия, планировала теракты на территории Беларуси и России.

Источник: государственное белорусское издание БелТа

Дословно: "Отец и сын признаны виновными по всем инкриминируемым им статьям. Окончательно каждому из фигурантов на основании ч.1 ст.13, ч.3 ст.289, ч.4 ст.295, ч.3 ст.333-1, ст.358-1 УК назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также по 700 БВ штрафа".

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Детали: Согласно материалам дела, Сергея Кабарчука и его сына задержали в феврале 2024 года на юге Беларуси, когда они пытались пересечь границу с Украиной. Им инкриминируют участие в "диверсионно-разведывательной группе", в состав которой входили граждане Украины и Беларуси.

Следствие утверждает, что у задержанных нашли взрывные устройства, которые предназначались для совершения терактов прежде всего на территории России и Беларуси, а заброска диверсионно-разведывательной группы в Беларусь через границу была организована Службой безопасности Украины.

Отмечается, что задержанные сотрудничали со следствием.

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По версии белорусских спецслужб, Сергей Кабарчук, известный под псевдонимом Батлер, ранее работал в Государственной пограничной службе Украины. После увольнения он вместе с сыновьями Богданом и Павлом занимался контрабандой. В белорусском КГБ считают, что организацию "заброски диверсионной группы в Беларусь" осуществила Служба безопасности Украины, а взрывные устройства были переданы задержанным непосредственно перед переходом границы.

Беларусьсуд
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