Генштаб: На фронте произошло 157 боевых столкновений, на Курщине продолжается операция

С начала суток 24 октября на фронте произошло 157 боевых столкновений, армия РФ продолжает наносить авиационные удары по территории Курской области.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 24 октября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 67 авиаударов, сбросив 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 580 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении противник восемь раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново и Вишневого.

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении наши защитники отбили один штурм оккупационных войск вблизи Выемки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации атаковал наши позиции у Часового Яра и Предтечино.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 43 раза атаковал в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки и Николаевки.

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе, Георгиевка, Дальнее, Новоселидовка и Константиновка.

На Времовском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения возле Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении в районах Новоданиловки и Новоандреевки наши защитники отражали четыре атаки врага.

На Приднепровском направлении войска захватчиков трижды безрезультатно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, известно о 16 авиационных ударах 18-ю КАБами.