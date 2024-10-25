Генштаб: Больше всего боев за сутки произошло на Покровском направлении

На фронте с начала суток 25 октября зафиксировали 142 боевых столкновения, больше всего - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 25 октября

Дословно: "С начала суток произошло 142 боевых столкновения, противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиационных ударов с применением 106 КАБов, более 600 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отражают три атаки российских захватчиков в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.

24 раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.

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На Северском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка.

На Краматорском направлении имело место одно боевое столкновение. Активность оккупантов проявлялась в районе Часового Яра.

Также враг пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты в районе населенного пункта Торецк получили жесткий отпор от наших защитников.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 43 штурмовых и наступательных действия.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 31 боевое столкновение.

На Времовском направлении произошло 18 боестолкновений.

На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска, противник успеха не имел.