Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Еврокомиссия приветствовала достижение консенсуса странами Группы семи и Евросоюзом относительно их вкладов в 50 млрд долларов кредита для Украины, который будут гасить за счет доходов от замороженных российских активов; вклад ЕС составит ориентировочно 18 млрд евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление, которое опубликовала пресс-служба Еврокомиссии 26 октября

Детали: Еврокомиссия приветствовала консенсус между странами G7 и ЕС относительно того, как будет предоставлен совместный кредит на 50 млрд долларов (45 млрд евро) на бюджетную, военную помощь Украине и восстановление.

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"Это подтверждает, что ЕС и партнеры в G7 выполняют обещание, которое они сделали в июне на саммите лидеров в Апулии... Это достижение подчеркивает непоколебимую настроенность ЕС и партнеров в G7 поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, восстановление и восстановление", – говорится в заявлении.

"Учитывая подтвержденные взносы партнеров в G7, пропорциональные размеру их экономик, ЕС ожидаемо предоставит макрофинансовый заем на примерно 18 млрд евро", – отмечается в коммюнике.

Процедуры для запуска помощи будут завершены до конца года и средства могут начать поступать с 2025 года.

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Напомним, ранее на этой неделе Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о создании спецмеханизма Ukraine Loan Cooperation Mechanism, который позволит использовать для погашения кредита для Украины доходы от замороженных российских активов и добровольные взносы стран-членов или третьих стран. После того решение утвердил Совет ЕС.

Вклад ЕС в общей сумме кредита "Семерки" может составлять до 35 млрд евро, но в итоге будет меньшим. Сумму в 35 млрд заложили из-за первоначальной неопределенности относительно размера взносов других партнеров, прежде всего США.

Соединенные Штаты на этой неделе подтвердили, что предоставят для кредита 20 млрд долларов – максимальную ожидаемую сумму, которая до последнего была под сомнениями, потому что ЕС не удалось внедрить предохранитель от неожиданной отмены санкций, как того хотели в Вашингтоне, из-за сопротивления Венгрии.

Сумма взноса Британии составит 2.26 млрд фунтов стерлингов, или 2,94 млрд долларов США.

Напомним, средства из нового кредита будут поступать в дополнение к выплатам по утвержденной прошлой зимой многолетней программе финансовой помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро (Ukraine Facility), которые Украина получает траншами под обязательства выполнять утвержденный план реформ (Ukraine Plan).