Армия РФ "Шахедами" ударила по объектам критической инфраструктуры на Сумщине
Понедельник, 28 октября 2024, 07:57
28 октября россияне ударили "Шахедами" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "На месте работают все необходимые службы. Проводятся восстановительные работы".
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Детали: По данным ОВА, в результате противовоздушных боев подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушные силы ВСУ уничтожили 6 вражеских "Шахедов".
Предыстория:
- Вечером 1 октября российская армия ударила "Шахедами" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области, несколько общин были обесточены.