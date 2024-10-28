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Армия РФ "Шахедами" ударила по объектам критической инфраструктуры на Сумщине

Анастасия ПроцПонедельник, 28 октября 2024, 07:57
Армия РФ Шахедами ударила по объектам критической инфраструктуры на Сумщине
ФОТО ИРАНСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ: GETTY IMAGES

28 октября россияне ударили "Шахедами" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "На месте работают все необходимые службы. Проводятся восстановительные работы".

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Детали: По данным ОВА, в результате противовоздушных боев подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушные силы ВСУ уничтожили 6 вражеских "Шахедов".

Предыстория:

  • Вечером 1 октября российская армия ударила "Шахедами" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области, несколько общин были обесточены.

Сумская областьэнергетика
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