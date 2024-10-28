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В Болгарии партия экс-премьера Борисова лидирует на седьмых за четыре года выборах

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 28 октября 2024, 08:12

Правоцентристская партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова снова лидирует по результатам досрочных парламентских выборов, которые стали седьмыми за четыре года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на БНР

Детали: По итогам обработки 82,42% ГЕРБ получает 26.08% голосов избирателей.

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Второй результат показывает "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) – 14.76%.

Пророссийская партия "Возрождение" набрала 13.81%. Далее следуют "Движение за права и свободы – Новые начинания" (ДПС) – 10.36%, Болгарская социалистическая партия (БСП) – 7.75%, "Альянс за права и свободы" – 7,14%, "Есть такой народ" – 7,02%.

В болгарский парламент нового созыва также прошли две новые партии: МЕЧ ("Мораль, единство, честь"), выступающая против поддержки Украины, набрала 4,70% избирателей, а также правопопулистская "Величие", которая набрала 4,13% голосов.

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Комментируя возможность создания коалиции, лидер партии-победительницы Бойко Борисов заявил, что потенциальными партнерами по коалиции могут быть все партии, кроме "Возрождения".

До воскресенья за последние несколько лет Болгария пережила шесть парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года, апрель 2023 года и июнь 2024 года.

Последние досрочные выборы не смогли привести к формированию постоянного правительства.

Больше о ситуации в стране читайте здесь: Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.

Болгариявиборы
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