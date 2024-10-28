Генштаб: Россия за сутки потеряла еще 1680 военных и 51 артсистему
Понедельник, 28 октября 2024, 08:20
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 680 российских оккупантов, сожгли 7 танков, 51 артиллерийскую систему и 40 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 690 720 (+1 1680) человек,
- танков – 9 120 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 18 395 (+40) ед,
- артиллерийских систем – 19 872 (+51) ед,
- РСЗО – 1 240 (+0) ед,
- средств ПВО – 984 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 867 (+68) ед,
- крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 660 (+100) ед,
- специальной техники – 3 556 (+14) ед.
Данные уточняются.