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Генштаб: Россия за сутки потеряла еще 1680 военных и 51 артсистему

Анастасия ПроцПонедельник, 28 октября 2024, 08:20
Генштаб: Россия за сутки потеряла еще 1680 военных и 51 артсистему
фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 680 российских оккупантов, сожгли 7 танков, 51 артиллерийскую систему и 40 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ 

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 690 720 (+1 1680) человек,
  • танков – 9 120 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 395 (+40) ед,
  • артиллерийских систем – 19 872 (+51) ед,
  • РСЗО – 1 240 (+0) ед,
  • средств ПВО – 984 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 867 (+68) ед,
  • крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27 660 (+100) ед,
  • специальной техники – 3 556 (+14) ед.

Данные уточняются.

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