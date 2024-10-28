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Глава МИД Литвы уходит с должности лидера партии после выборов и не будет работать в Сейме

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 28 октября 2024, 09:20

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил, что из-за поражения на выборах покидает пост главы своей партии.

Источник: LRT, "Европейская правда"

Детали: Ландсбергис объявил, что после неудачного результата партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" на парламентских выборах считает необходимым оставить должность лидера, которую он занимал почти 10 лет – с 2015 года.

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Также Ландсбергис объявил, что решил уступить мандат и не будет работать в следующем созыве Сейма, после того, как во втором туре на своем округе проиграл кандидату от либералов Симону Кайрису.

Напомним, по итогам второго тура парламентских выборов, который проходил в воскресенье, 27 октября, оппозиционная Социал-демократическая партия закрепила лидерство и будет иметь наибольшее представительство в Сейме следующего созыва.

"Союз Отечества – Литовские христианские демократы" оказались на втором месте, получив 18 мандатов в многомандатных округах и 10 – в одномандатных.

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