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В начале большой войны украинская авиация летала в Россию – разрушать логистику врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 октября 2024, 10:15
В начале большой войны украинская авиация летала в Россию – разрушать логистику врага
фото Воздушных сил

В начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году украинская авиация осуществляла боевые вылеты на территорию государства-агрессора для уничтожения логистики врага.

Источник: материал представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната

Дословно: "...в первые недели полномасштабного, пилоты не раз успешно взлетали под Брянск, разрушали наступательный темп врага на его территории, уничтожали логистику. На многих направлениях это были дерзкие, смелые операции авиации Воздушных сил".

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Детали: Как говорится в материале, в начале полномасштабного вторжения РФ у украинских пилотов не было никаких "красных линий", они прорывались через вражескую ПВО и за один вылет отправляли в ад сотни оккупантов, десятки единиц бронетехники, которые колоннами шли на Киев.

К сожалению, для многих это стало билетом в однин конец, но бомбардировщики сделали невероятный вклад в победу, отмечают в Воздушных силах.

Сейчас авиаторы сосредоточены на применении западного высокоточного оружия. На очереди - серьезные стратегические задачи.

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Подробнее о героической работе украинских летчиков читайте в материале на официальных страницах Воздушных сил.

Воздушные силы ВСУвойна
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