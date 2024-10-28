В начале большой войны украинская авиация летала в Россию – разрушать логистику врага

В начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году украинская авиация осуществляла боевые вылеты на территорию государства-агрессора для уничтожения логистики врага.

Источник: материал представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната

Дословно: "...в первые недели полномасштабного, пилоты не раз успешно взлетали под Брянск, разрушали наступательный темп врага на его территории, уничтожали логистику. На многих направлениях это были дерзкие, смелые операции авиации Воздушных сил".

Реклама:

Детали: Как говорится в материале, в начале полномасштабного вторжения РФ у украинских пилотов не было никаких "красных линий", они прорывались через вражескую ПВО и за один вылет отправляли в ад сотни оккупантов, десятки единиц бронетехники, которые колоннами шли на Киев.

К сожалению, для многих это стало билетом в однин конец, но бомбардировщики сделали невероятный вклад в победу, отмечают в Воздушных силах.

Сейчас авиаторы сосредоточены на применении западного высокоточного оружия. На очереди - серьезные стратегические задачи.

РЕКЛАМА:

Подробнее о героической работе украинских летчиков читайте в материале на официальных страницах Воздушных сил.