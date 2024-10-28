Лидер немецкой оппозиции Мерц: Поставки Taurus Украине не сделают нас стороной войны
Глава оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не сделает Германию стороной войны.
Источник: Мерц в эфире телеканала ARD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Детали: Так Мерц отреагировал на высказывания ультралевых Сары Вагенкнехт, которая является противницей предоставления Украине любой военной помощи.
Ее ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" сейчас является одной из сторон коалиционных переговоров в федеральных землях Саксония и Тюрингия, однако и там, и там они идут трудно из-за внешнеполитических требований ультралевых.
На прошлой неделе Вагенкнехт косвенно потребовала, чтобы ХДС в Тюрингии отмежевался от Мерца, когда тот в очередной раз призвал к передаче Taurus Украине.
"Если бы мы осуществили то, к чему он призывал, Германия вступила бы в войну с Россией", – заявила Вагенкнехт.
На это Мерц ответил: "Поставка Taurus - это что угодно, но только не вступление в войну. Госпожа Вагенкнехт, кстати, это знает".
Он подчеркнул, что крылатые ракеты дадут Украине возможность защитить себя от агрессии России, которая нарушает международное право.
"Такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Украине оружие большой дальности", – добавил Мерц.
Предыстория:
- Перед саммитом ЕС 17 октября Мерц предложил Шольцу выдвинуть Путину ультиматум и обсудить его содержание с европейскими коллегами.
- "Ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна прислать ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – сказал Мерц.
- Германия во главе с Олафом Шольцом последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus - даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.