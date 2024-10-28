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Украину ночью атаковали 100 дронов: 66 уничтожила ПВО, с 24-мя потеряна связь, а 4 – вернулись в РФ

Алена МазуренкоПонедельник, 28 октября 2024, 11:22
Украину ночью атаковали 100 дронов: 66 уничтожила ПВО, с 24-мя потеряна связь, а 4 – вернулись в РФ
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 28 октября Россия атаковала Украину 100 дронами: противовоздушная оборона уничтожила 66 ударных беспилотников врага, еще 24 локально потеряно, 4 дрона вернулись в РФ и Беларусь.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 28 октября 2024 года (с 19.00 27 октября) противник применил 100 ударных БПЛА типа „Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ".

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Детали: По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 66 вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Кроме того, 24 российских беспилотника локально потеряно, 4 полетели в направлении РФ и Беларуси.

Сообщается, что есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре.

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Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны.

Воздушные силы ВСУвоздушная тревогабеспилотникиПВО
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