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Украинцы чаще всего получают информацию через Telegram и YouTube – опрос   

Александр ШумилинПонедельник, 28 октября 2024, 14:02
Украинцы чаще всего получают информацию через Telegram и YouTube – опрос   
Фото иллюстративное

Украинцы называют каналы в Telegram, ролики в YouTube и Единый марафон новостей главными источниками получения информации для себя.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"

Дословно: "Согласно опросу, Telegram является самым популярным источником информации для 47% респондентов, далее следуют YouTube (26%), „Единый марафон новостей" (21%), а также рассказы очевидцев событий/знакомых и официальные государственные источники (оба - по 19%).

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Другие источники включают телевизионные каналы, которые не являются частью "Единого марафона новостей" (16%), украинские онлайн-медиа (15%) и международные СМИ (14%)".

 
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Детали: Если объединить результаты относительно украинских и международных онлайн-медиа, то совокупно они получат 29%, что является вторым показателем в общем рейтинге популярности.  

В то же время, согласно результатам опроса, украинцы считают, что больше всего дезинформация распространена в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, другие), за ними следуют мессенджеры (в том числе и Telegram) (35%) и телевидение (32%).

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Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка составила 2000 респондентов, представляющих взрослое население Украины (за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых отсутствует украинская мобильная связь).

Погрешность составляет 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.   

социологиямедиа
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