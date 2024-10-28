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Самая длительная тревога для Хмельнитчины с начала войны: силы ПВО уничтожили 10 БпЛА

Иван ДьяконовПонедельник, 28 октября 2024, 14:46
Самая длительная тревога для Хмельнитчины с начала войны: силы ПВО уничтожили 10 БпЛА
Сергей Тюрин. Фото: Facebook

Самая продолжительная воздушная тревога в Хмельницкой области, длившаяся 11 часов, завершилась уничтожением 10 беспилотников россиян.

Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин

Прямая речь: "Сегодня была самая долгая воздушная тревога для Хмельницкой области с начала войны, продолжительностью в 11 часов. За это время наши силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА."

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Детали: Тюрин сообщил, что в результате российской дроновой атаки повреждены окна в жилом доме, помещение гаража и автомобиль. "Сообщений о травмированных или погибших не поступало", – добавил чиновник.

Справочно: По данным мониторингового ресурса alerts.in.ua, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в Хмельницкой области воздушную тревогу объявляли 840 раз, а ее общая продолжительность составила 44 дня и 21 час.

ХмельнитчинаПВОвоздушная тревога
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