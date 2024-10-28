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70% украинцев считают поддержку ЕС в борьбе с коррупцией неэффективной – опрос

Уляна Кричковская, Иван ДьяконовПонедельник, 28 октября 2024, 15:36
70% украинцев считают поддержку ЕС в борьбе с коррупцией неэффективной – опрос
Иллюстративное фото Getty Images

70% украинских респондентов считают неэффективной поддержку Евросоюзом борьбы с коррупцией в Украине, в то же время большинство украинцев считают это направление европейской поддержки актуальным.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", пишет "Европейская правда"

Детали: Как свидетельствует опрос, самыми актуальными направлениями поддержки Украины от Европейского Союза опрошенные считают борьбу с коррупцией (62%), помощь деоккупированным территориям (43%), сопровождение в расследовании военных преступлений (38%) и поддержку справедливого правосудия (31%).

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Скриншот: "Рейтинг"

Поддержку в сфере консультаций о вступлении Украины в ЕС считают актуальной 21% опрошенных.

В то же время, несмотря на то, что абсолютное большинство украинцев отмечают наибольшую актуальность борьбы с коррупцией, эффективной поддержку ЕС на этом направлении считают лишь 24% опрошенных. 70% респондентов назвали ее неэффективной.

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Скриншот: "Рейтинг"

Опрос также указывает на то, что больше всего респондентов - 48% - оценивают положительно поддержку ЕС на деоккупированных территориях. Поддержку ЕС в расследовании военных преступлений считают эффективной 38% опрошенных.

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Также, как свидетельствует опрос, 74% респондентов считают борьбу с коррупцией важнейшей реформой.

Реформы в сфере национальной безопасности, обороны и судебной системы важнейшими назвали 36% опрошенных, реформы полиции и таможни - 10%.

Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка составила 2000 респондентов, представляющих взрослое население Украины (за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых отсутствует украинская мобильная связь).

Погрешность составляет 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.

Предыстория:

опроссоциология
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