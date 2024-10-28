Сырский проверил подготовку частей к обороне в Запорожской области в осенне-зимний период

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский проинспектировал части и подразделения в Запорожской области и проверил их подготовку к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонительной операции в Запорожской области. На этой части фронта продолжаются боевые действия различной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов".

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Детали: По его словам, в этих условиях главной задачей является усиление обороны войск и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны.

"Встретился с командирами бригад. Мы подробно проанализировали обстановку в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ. Особое внимание уделили подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период", - отметил главнокомандующий.

Сырский сообщил, что были приняты меры для обеспечения подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым.