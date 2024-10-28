Фон дер Ляйен: Народ Грузии имеет право знать, что произошло во время голосования
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что грузинский народ имеет право знать, что происходило во время голосования на парламентских выборах, отметив, что народ Грузии борется за демократию.
Источник: Фон дер Ляйен в соцсети X, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Он (народ Грузии - ред.) имеет право знать, что произошло в эти выходные. Право видеть, что нарушения расследуются быстро, прозрачно и независимо. Поскольку свободные и честные выборы лежат в основе европейских ценностей".
The people of Georgia have been fighting for democracy.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2024
They have a right to know what happened this weekend.
A right to see that irregularities are investigated swiftly, transparently, independently.
As free and fair elections are at the core of European values. pic.twitter.com/YXlBUdkVhS
Что предшествовало:
- Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Грузии, где официально победу одержала партия власти "Грузинская мечта", международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.
- Оппозиционные партии в Грузии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов 26 октября, которые "украла" партия власти, и призвали к протестам.
Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты