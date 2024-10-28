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Фон дер Ляйен: Народ Грузии имеет право знать, что произошло во время голосования

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 28 октября 2024, 19:26
Фон дер Ляйен: Народ Грузии имеет право знать, что произошло во время голосования
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что грузинский народ имеет право знать, что происходило во время голосования на парламентских выборах, отметив, что народ Грузии борется за демократию.

Источник: Фон дер Ляйен в соцсети X, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Он (народ Грузии - ред.) имеет право знать, что произошло в эти выходные. Право видеть, что нарушения расследуются быстро, прозрачно и независимо. Поскольку свободные и честные выборы лежат в основе европейских ценностей".

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