Умеров: ТЦК и правоохранители будут иметь общую электронную систему для обмена данными

Кабинет министров Украины утвердил изменения для усиления воинского учета и создания единой электронной системы для обмена данными между ТЦК и правоохранительными органами.

Источник: министр обороны Украины Рустем Умеров

Прямая речь: "Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы".

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Детали: Министр уточнил, что новые правила усилят обороноспособность и сделают военный учет прозрачным.