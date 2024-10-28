Из Украины выдворили осужденного за шпионаж китайского ученого

Осужденного за шпионаж в сфере ВПК гражданина Китая после освобождения из исправительного учреждения депортировали из Украины.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Гражданин Китайской Народной Республики был заключен за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины. После окончания срока наказания запорожские правоохранители выдворили мужчину в страну происхождения".

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Детали: Сообщается, что 48-летний гражданин КНР с научным званием доктора технических наук до приезда в Украину работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в научно-исследовательском институте современной химии.

В начале 2017 года он приехал в Украину и осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между странами.

В частности, в Днепропетровской области он пытался склонить к сотрудничеству группу украинских ученых. Однако при попытке за деньги получить тайные разработки в ракетно-космической отрасли шпиона задержали сотрудники СБУ.

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Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, и назначил ему срок заключения на территории Украины. Наказание осужденный отбывал в исправительных колониях на Днепропетровщине, а затем - в Запорожье.

Накануне освобождения гражданина Китая из исправительного учреждения, было принято решение о выдворении шпиона за пределы Украины.

Правоохранители доставили гражданина КНР в пункт пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" в Одесской области и передали представителям пограничной службы для дальнейшей отправки в страну происхождения.

Ближайшие 5 лет ему запрещен въезд на территорию Украины.