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Зеленский встретился с премьер-министром Исландии

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 28 октября 2024, 20:59
Зеленский встретился с премьер-министром Исландии
фото - оп

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 28 октября, встретился с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на президента в соцсетях

Детали: Как известно, 28 октября Зеленский впервые прибыл в страну с рабочим визитом, во время которого он, среди прочего, примет участие в четвертом саммите Украина – Северная Европа.

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Украинский лидер поблагодарил Исландию и государства-партнеры из Северной Европы за поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны.

"Спасибо Исландии и за поддержку нашей страны на пути в НАТО. Приглашение Украины в Альянс является первым пунктом "плана победы" и надежным путем достижения справедливого мира", – акцентировал он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас важно совместно и решительно отвечать на привлечение военных Северной Кореи к российской агрессии в Украине и применение Россией северокорейского и иранского вооружения.

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"Сегодня мы должны быть более сильными, чтобы остановить Путина", – добавил он.

Отметим, всего в саммите нордических лидеров примут участие почти 90 человек – премьер-министры, министры иностранных дел и члены парламента, а также приглашенные гости.

Напомним, недавно стало известно, что Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада". В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагают подготовить и вооружить по украинскому батальону.

Читайте также подробно о помощи Северной Европы Украине – Союзник Украины, выигравший от войны: почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно.

ЗеленскийИсландия
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