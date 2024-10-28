Зеленский: Не слышал, чтобы Трамп говорил о сокращении поддержки Украины

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США продолжит поддержку Украины, поскольку не захочет проиграть Владимиру Путину.

Источник: Зеленский сказал на пресс-конференции саммита Украина – Северная Европа в Рейкьявике, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о возможном риске потери поддержки США в случае победы Трампа на выборах Зеленский ответил: "Трамп много говорит, но я не слышал, что он говорил, что сократит поддержку Украине".

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Он заверил, что Украина "понимает все риски", самым большим из которых будет изменение политики США, но несмотря на личность будущего президента рассчитывает сохранить двухпартийную поддержку Конгресса.

"Неподдержка Украины, я считаю, будет большой победой Путина и проигрыш Запада, демократии и свободы", – добавил глава государства, высказав предположение, что Трамп не захочет проиграть Путину.

Республиканский кандидат в президенты США за последние недели отметился рядом противоречивых заявлений об Украине и ее поддержке для противостояния российской агрессии.

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В прошлом месяце Трамп после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

В то же время республиканец распространял и откровенную дезинформацию о "почти всех уничтоженных до основания" украинских городах и косвенно обвинял Зеленского в том, что Россия осуществила полномасштабное вторжение.

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