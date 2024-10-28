Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швеция объявила дополнительный пакет военной поддержки Украины на 63 млн евро

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 28 октября 2024, 22:10
Швеция объявила дополнительный пакет военной поддержки Украины на 63 млн евро
Фото - getty images

Правительство Швеции в понедельник, 28 октября, решило выделить Украине 63 миллиона евро поддержки в рамках предыдущих пакетов военной помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение шведского правительства

Детали: Новый финансовый вклад будет охватывать 20 миллионов евро, которые пойдут на поддержку промышленной базы Украины в рамках датской инициативы по закупке оружия у украинских производителей.

Реклама:

Такое решение приняли после того, как на прошлой неделе правительство уполномочило Шведскую администрацию оборонного имущества (FMV) провести переговоры и заключить соглашение с Данией о безвозмездной передаче Украине соответствующей суммы на закупку оборонного оборудования.

Остальные средства из пакета – около 43 миллиона евро – пойдут на финансовую поддержку ряда многосторонних инициатив в поддержку Украины.

Планируется, что эти средства пойдут на поддержку коалиции, которая закупает ракеты класса "воздух-воздух" для украинской программы F-16; коалиции, которая тренирует украинскую морскую пехоту; коалиции по вопросам разминирования; и ИТ-коалиции.

РЕКЛАМА:

Кроме того, в рамках этой поддержки Швеция также сделает вклад в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины, который предусматривает закупку военного оборудования, отметили в шведском правительстве.

В мае сообщалось, что на 2024-2026 годы Швеция планирует выделить для Украины военной помощи на 75 млн крон.

В прошлом месяце шведское правительство представило новый пакет военной помощи Киеву на более 400 миллионов евро, который в частности предусматривал возможную подготовку украинских пилотов на истребителях Gripen.

Швецияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым

Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп

Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину

документ (обновлено)Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию

В Молдове завершили подсчет голосов: победила действующий президент Санду

фотоВ ДТП погиб депутат Киевсовета

Все новости...
Швеция
Украина предлагает государствам Северной Европы подготовить по одному украинскому батальону
Финляндия и Швеция не запрещают бить своим оружием по России
Швеция планирует удвоить расходы на гражданскую оборону, чтобы быть готовой к войне
Последние новости
02:08
БоксЛеннокс Льюис назвал лучший бой Джошуа
01:43
DeepState: Россия оккупировала село Степановка в Донецкой области
01:30
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
00:56
В Израиле помощника Нетаньяху подозревают в передаче секретной информации
00:33
обновляетсяАрмия РФ запустила ударные БпЛА
00:14
ОбновленоРоссия атакует Харьков КАБами: прозвучала серия взрывов
00:03
43-летняя легенда прыжков с трамплина выступит на открытии Кубка мира
23:43
В США говорят, что дезинформация не повлияла на выборы президента
23:37
В Киеве работает ПВО по ударным беспилотниках
23:29
Новости экономики 4 ноября: Банкротство "ДТЭК Востокэнерго", тестирование 5G начнут во Львове
Все новости...
Реклама:
Реклама: