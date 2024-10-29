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Отрыв Харрис от Трампа сократился за неделю до выборов – опрос

Олег Павлюк, Иван ДьяконовВторник, 29 октября 2024, 19:07
Отрыв Харрис от Трампа сократился за неделю до выборов – опрос
Дональд Трамп і Камала Харрис. Фото: Getty Images

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис продолжает опережать республиканского оппонента Дональда Трампа в общенациональном рейтинге, но ее отрыв сократился до минимального.

Источник: опрос Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда"

Детали: Согласно опубликованным во вторник, 29 октября, результатам опроса, общенациональный рейтинг Харрис составляет 44%, тогда как Трампа – 43%. Две недели назад отрыв демократки был больше – три процентных пункта.

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Вице-президент США опережала Трампа в каждом опросе Reuters/Ipsos, проведенном среди зарегистрированных избирателей с июля, и с конца сентября ее преимущество неуклонно сокращалось.

Как и в предыдущих опросах, избиратели отдавали предпочтение экс-президенту США, когда речь шла о вопросах экономики (47% против 37%) и иммиграции (48% против 33%).

Зато Харрис считают более компетентной в решении проблемы политического экстремизма (40% против 38%), но и здесь ее преимущество сократилось до двух пунктов из семи, что было на прошлой неделе.

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Общенациональные опросы дают важные сигналы о взглядах электората США, но победителя выборов определяют именно результаты голосования в каждом штате, напоминает Reuters.

Предистория:

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