В пяти районах Киевщины упали обломки "Шахедов"
Четверг, 3 октября 2024, 08:50
Российские войска в ночь на 3 октября массированно атаковали Киевскую область ударными дронами, по ним работала ПВО: обломки упали в 5 районах.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "В регионе результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.
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Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.
Обломки сбитых вражеских целей обнаружены в пяти районах области".
Детали: От падения обломков в трех районах загорелась трава, все пожары ликвидировали.
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Что предшествовало:
В результате противовоздушного боя в ночь на 3 октября ПВО уничтожила 78 из 105 дронов-камикадзе, запущенных Россией по Украине. Киевская ОГА сообщала, что в Киеве работает ПВО.