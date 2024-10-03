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В пяти районах Киевщины упали обломки "Шахедов"

Татьяна ОлейникЧетверг, 3 октября 2024, 08:50
В пяти районах Киевщины упали обломки Шахедов
Мобильная огневая группа ПВО, фото - анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил тро

Российские войска в ночь на 3 октября массированно атаковали Киевскую область ударными дронами, по ним работала ПВО: обломки упали в 5 районах.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "В регионе результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

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Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

Обломки сбитых вражеских целей обнаружены в пяти районах области".

Детали: От падения обломков в трех районах загорелась трава, все пожары ликвидировали.

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Что предшествовало:

В результате противовоздушного боя в ночь на 3 октября ПВО уничтожила 78 из 105 дронов-камикадзе, запущенных Россией по Украине. Киевская ОГА сообщала, что в Киеве работает ПВО.

Киевская областьШахедПВО
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