В пяти районах Киевщины упали обломки "Шахедов"

Российские войска в ночь на 3 октября массированно атаковали Киевскую область ударными дронами, по ним работала ПВО: обломки упали в 5 районах.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "В регионе результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Реклама:

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

Обломки сбитых вражеских целей обнаружены в пяти районах области".

Детали: От падения обломков в трех районах загорелась трава, все пожары ликвидировали.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

В результате противовоздушного боя в ночь на 3 октября ПВО уничтожила 78 из 105 дронов-камикадзе, запущенных Россией по Украине. Киевская ОГА сообщала, что в Киеве работает ПВО.