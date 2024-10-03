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Количество пострадавших от удара КАБом по Харькову возросло до 12, среди них дети

Татьяна ОлейникЧетверг, 3 октября 2024, 09:11
Количество пострадавших от удара КАБом по Харькову возросло до 12, среди них дети
Фото из Telegram-канала Синегубова

До 12 возросло количество пострадавших от российского удара КАБом 2 октября по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, ГСЧС Украины

Прямая речь Синегубова: "В результате обстрела горели конструктивные элементы дома и 2 автомобиля. Разрушена фасадная часть 5-ти этажного жилого дома, квартиры на 4, 5 этажах, повреждены 10 автомобилей.

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Пострадали 12 человек: госпитализированы пятеро, состояние среднее и легкое. Среди травмированных девочка 3 лет - лечится амбулаторно".

 
Фото из Telegram-канала Синегубова
 
Фото из Telegram-канала Синегубова

Детали: По данным ГСЧС, среди пострадавших есть сотрудник Нацполиции. Аварийно-спасательные работы завершены.

 
Фото из Telegram-канала Синегубова

Кроме того, вечером 2 октября оккупанты попали в лесополосу Алексеевского лесопарка. Повреждено частично остекление двух 9-этажных домов.

Что предшествовало:

Российские войска вечером 2 октября нанесли удары УАБами по Харькову.

Харьковвойна
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