Количество пострадавших от удара КАБом по Харькову возросло до 12, среди них дети
До 12 возросло количество пострадавших от российского удара КАБом 2 октября по жилому дому в Салтовском районе Харькова.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, ГСЧС Украины
Прямая речь Синегубова: "В результате обстрела горели конструктивные элементы дома и 2 автомобиля. Разрушена фасадная часть 5-ти этажного жилого дома, квартиры на 4, 5 этажах, повреждены 10 автомобилей.
Пострадали 12 человек: госпитализированы пятеро, состояние среднее и легкое. Среди травмированных девочка 3 лет - лечится амбулаторно".
Детали: По данным ГСЧС, среди пострадавших есть сотрудник Нацполиции. Аварийно-спасательные работы завершены.
Наслідки обстрілу Салтівського району Харкова.
Відео - Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/N08kYb8nNo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 3, 2024РЕКЛАМА:
Кроме того, вечером 2 октября оккупанты попали в лесополосу Алексеевского лесопарка. Повреждено частично остекление двух 9-этажных домов.
Что предшествовало:
Российские войска вечером 2 октября нанесли удары УАБами по Харькову.