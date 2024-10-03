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Дроны СБУ и Сил обороны атаковали аэродром в Воронежской области РФ – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 октября 2024, 12:19
Дроны СБУ и Сил обороны атаковали аэродром в Воронежской области РФ – источник
фото из российских соцсетей

В ночь на 3 октября беспилотники Сил обороны отработали по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По данным источника УП, ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива. С этого аэродрома враг активно бомбит КАБами украинские территории.

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Ночью россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борисоглебска".  

Что предшествовало: Российское Минобороны заявило о массированной атаке беспилотников в 4 регионах - уверялось, что было сбито 113 дронов.

беспилотникиСБУ
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