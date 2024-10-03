Россияне заявили о массированной атаке на РФ: говорят, якобы сбили 113 дронов
Четверг, 3 октября 2024, 07:28
Российское Минобороны заявило о массированной атаке беспилотников в 4 регионах – уверяют, что сбили 113 донов, однако российские паблики, которые традиционно сообщают об атаках и публикуют соответствующие фото и видео, ничего этой ночью не писали.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Дословно российское ведомство: "Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов".
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Детали: Сообщается, что якобы 73 БпЛА сбили над Белгородской областью, 25 – Воронежской, 14 – Курской и 1 – над Брянской областью.
Предыстория:
- Ранее пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не стоит связывать украинские дроновые удары по территории РФ с возможностью ответных ядерных ударов, в частности на фоне недавнего изменения ядерной доктрины России.