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Россияне заявили о массированной атаке на РФ: говорят, якобы сбили 113 дронов

Ирина БалачукЧетверг, 3 октября 2024, 07:28
Россияне заявили о массированной атаке на РФ: говорят, якобы сбили 113 дронов
Дрон. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Российское Минобороны заявило о массированной атаке беспилотников в 4 регионах – уверяют, что сбили 113 донов, однако российские паблики, которые традиционно сообщают об атаках и публикуют соответствующие фото и видео, ничего этой ночью не писали.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов".

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Детали: Сообщается, что якобы 73 БпЛА сбили над Белгородской областью, 25 – Воронежской, 14 – Курской и 1 – над Брянской областью.

Предыстория: 

Росcиябеспилотники
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