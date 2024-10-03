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Беларускі Гаюн: Три «Шахеды» залетели в Беларусь, где летает вертолет Лукашенко

Татьяна ОлейникЧетверг, 3 октября 2024, 13:27
Беларускі Гаюн: Три «Шахеды» залетели в Беларусь, где летает вертолет Лукашенко
Иллюстративное фото. Фото: пресс-служба Лукашенко

Три "Шахеды" залетели на территорию Беларуси, где как раз пролетает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на вертолете.

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным аналитиков около 12:55 3 "Шахеда" залетели с Черниговщины в направлении Гомельской области Беларуси.

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Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников.

Дословно: "Кроме того, в небе над Беларусью прямо сейчас находится и вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи".

Что предшествовало:

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Власти Украины утром 3 октября объявили воздушную тревогу в северных областях из-за угрозы применения "Шахедов".

БеларусьЛукашенкоШахедавиа
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