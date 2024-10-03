СБУ задержала дезертира, который корректировал удары РФ по Винницкой и Сумской области

Правоохранители задержали 23-летнего военнослужащего, который собирал и передавал российским спецслужбам информацию о расположении систем противовоздушной обороны и позиции ВСУ.

Источник: СБУ и Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: По данным следствия, контрактник одной из воинских частей Украины, который в мае этого года самовольно оставил место службы на лечение и уклонялся вошел в состав агентурно-информаторской сети, задачей которой является сбор информации с последующей ее передачей представителям страны-агрессора для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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Сообщается, что в августе 2024 года подозреваемый в поисках быстрого заработка в Telegram попал в поле зрения кадрового сотрудника главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Задержанный по указанию военной разведки РФ отслеживал огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории Винницкой области.

Впоследствии агента перебросили в Сумскую область, где он должен был шпионить за подразделениями Сил обороны.

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Мужчина арендовал квартиру на две недели в одном из городов вблизи границы с РФ, выдавал себя за "военного при исполнении" и пытался войти в доверие к местным жителям. Таким образом он собирался "втемную" получить от них информацию об украинских защитниках.

Дословно прокуратура: "Действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, военнослужащий неоднократно снимал на видео и, используя интернет-мессенджер, посылал врагу точное расположение подразделений ВСУ и других формирований на территории Винницкой и Сумской областей для корректировки и наведения артиллерийского огня, ракетных ударов и другого огневого поражения".

Детали: Также, по данным следствия, мужчина фотографировал военные объекты и обозначал их координаты на электронных картах для "отчета" перед российским куратором.

Его задержали в Винницкой области и сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и дезертирство совершенные в условиях военного положения.

Сейчас мужчина находится под стражей без права залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.