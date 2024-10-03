В Беларуси над городом в Гомельской области взорвался "Шахед" – Гаюн

"Шахед", который утром 3 октября во время воздушной атаки России на Украину зашел на территорию Беларуси, взорвался там в Калинковичах Гомельской области.

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным аналитиков около 5 утра жители Калинковичей, Гомельской области, услышали мощный взрыв. Информацию об этом подтвердили несколько независимых источников, указав, что взрыв произошел в 04:55.

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Еще раньше, в 04:43, был зафиксирован пролет дрона-камикадзе типа "Шахед" в воздушном пространстве Беларуси. Дрон двигался в направлении и его движение в направлении Мозыря и Наровли. Учитывая расстояние между населенными пунктами и среднюю скорость полета дрона (около 200 км/ч), аналитическое сообщество "Беларускі Гаюн" пришло к выводу, что это был тот самый "Шахед".

Дословно: "На основании вышесказанного, „Беларуски Гаюн" делает вывод, что сегодня в 04:55 в Калинковичах взорвался дрон-камикадзе типа "Шахед". Сдетонировал он самостоятельно или был сбит силами ПВО – неизвестно.

Также отметим, что по состоянию на 17:30, никакой информации от МО или МЧС РБ по вышеописанному случаю не поступило".

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