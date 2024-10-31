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В США конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной

Олег Павлюк, Алена ИвашкивЧетверг, 31 октября 2024, 00:37
В США конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной
фото иллюстрационное

Двухпартийная группа законодателей США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше применять свою противовоздушную оборону над Украиной, чтобы сбивать российские ракеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст письма, который приводит портал The Hill

Детали: В письме, подписанном членами Палаты представителей США республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном, Байдена просят "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторжением в польское воздушное пространство".

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Просьба основывается на стремлении Польши использовать свои средства ПВО и над украинским воздушным пространством, чтобы защитить себя от российских ракет и помочь Украине в ее обороне.

"Несмотря на постоянную эскалацию Россией гибридной войны - нарушение воздушного пространства, нападения на объекты критической инфраструктуры и попытки дестабилизировать демократические институты - мы не решились решительно противостоять этим угрозам, позволив России вести войну против Альянса с минимальными последствиями", - пишут Уилсон и Коэн.

По их словам, в этом контексте просьба Польши перехватывать и уничтожать ракеты над Украиной является "необходимым и неотложным как механизм поддержки Украины и гарантия защиты переднего края границ НАТО".

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