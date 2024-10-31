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ISW: Неопределенность хода войны в Украине не позволяет Кремлю готовиться к выборам в Думу

Алена ИвашкивЧетверг, 31 октября 2024, 03:49
ISW: Неопределенность хода войны в Украине не позволяет Кремлю готовиться к выборам в Думу
Госдума РФ, фото из открытых источников

Кремль пытается подготовиться к избирательной кампании в Государственную думу России в сентябре 2026 года, но его неопределенность относительно хода войны в Украине свидетельствует о том, что российские власти не уверены в том, что Россия сможет победить в войне в течение следующих двух лет.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российское оппозиционное издание "Медуза" сообщило 30 октября, что первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко не начал планировать "контуры" думских выборов 2026 года, хотя обычно Кремль делает это за два года до выборов. 

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Источник, близкий к Администрации президента, сообщил "Медузе", что формирование политики на думских выборах зависит от того, будет ли продолжаться война в Украине в 2026 году. "Медуза" также сообщила, что источник в руководстве „Единой России" заявил, что неясно, должны ли в кампании „Единой России" 2026 года участвовать военнослужащие или человек, который „символизирует возвращение к мирной жизни", как, например, премьер-министр Михаил Мишустин. 

Политтехнолог, который работает с Кремлем и несколькими региональными правительствами, заявил, что если война продолжится во время избирательной кампании 2026 года, то Кремлю понадобится "сила, опирающаяся на ультрапатриотизм", например, совершенно новая политическая партия или "немного обновленная" партия "Справедливая Россия". Источник заявил, что если война закончится, то Кремлю понадобятся "умеренные силы". 

В частности, "Справедливая Россия" провела съезд 26 октября и объявила, что ее новым политическим курсом будет "патриотический социализм", который партия описала как необходимый во время войны России в Украине и который "прочно опирается на великие достижения русской цивилизации и является важнейшим условием дальнейшего развития [России]".

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Ключевые выводы ISW за 30 октября:

  • Представители западных разведок заявили, что северокорейские войска находятся в неустановленном районе на территории оккупированной Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил усиление украинско-южнокорейского сотрудничества на фоне опровергнутых сообщений о том, что Южная Корея рассматривает возможность предоставления прямой военной помощи Украине.
  • Сообщается, что Кремль пытается подготовиться к избирательной кампании в Государственную думу России в сентябре 2026 года из-за неопределенности относительно хода войны в Украине, что свидетельствует о том, что Кремль не уверен в том, что Россия сможет победить в войне в течение следующих двух лет.
  • В то же время Кремль продолжает милитаризировать различные уровни российского правительства, вероятно, готовясь к долгосрочным военным действиям в Украине и противостоянию с НАТО, несмотря на сообщения о недостаточной подготовке к выборам в Госдуму.
  • Министерство финансов и Государственный департамент США 30 октября ввели санкции против почти 400 юридических и физических лиц из более чем десятка стран в рамках одного из крупнейших на сегодняшний день согласованных действий, направленных на борьбу с уклонением России от санкций через третьих лиц.
  • Недавно украинские войска восстановили позиции под Покровском.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед в Курской области и вблизи Кременной, Часового Яра, Покровска и Курахово.
  • Российская оккупационная власть продолжает рекламировать российскую военную службу среди гражданского населения в оккупированной Украине.

ISWРосcия
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