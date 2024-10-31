Зеленский: Украина до сих пор ждет истребители МиГ-29 от Польши

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина до сих пор хочет получить от Польши советские истребители МиГ-29, однако официальная Варшава пока не предоставляет эти самолеты.

Источник: глава государства во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, цитирует "Укринформ"

Детали: Зеленский рассказал о "договоренности" с НАТО, которая предусматривала бы появление в Польше миссии по патрулированию воздушного пространства по примеру стран Балтии.

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"Мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, то есть как у наших балтийских друзей, которые не имеют своих самолетов, а имеют такую миссию. Мы договорились об этом, но после этого передала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", – отметил президент.

Он также рассказал о консультациях с Польшей относительно сбивания российских ракет, которые летят в сторону польской территории.

"Мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилище... У нас нет соответствующего количества систем, чтобы защитить газохранилище. Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что мы готовы сбивать, если мы не будем в этом решении одни, если НАТО нас поддержит", – резюмировал Зеленский.

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