Президент назначил нового посла в Польше

Новым послом Украины в Польше назначен Василий Боднар, бывший глава украинского посольства в Турции.

Источник: указы президента Владимира Зеленского, опубликованных на сайте главы государства, пишет "Европейская правда"

Детали: Указами от 25 октября Зеленский уволил Боднара с должности посла в Турции и назначил его послом в Польше.

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Боднар работал украинским дипломатом в Польше с 2006 по 2010 год, а затем был заместителем министра иностранных дел с 2017 по 2021 год.

В 2021 году Боднар возглавил посольство в Турции, которым до него руководил нынешний министр иностранных дел Андрей Сибига.

Предыдущий посол в Варшаве, Василий Зварич, был переведен в Прагу, где возглавил посольство.

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