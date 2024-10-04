Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

НАТО не будет перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной так, как делает это над Израилем, потому что это "два очень разных ландшафта и поля боя" и это было бы "втягиванием нас в войну".

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, сайт Пентагона

Прямая речь: "Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя. Президент в самом начале, когда Россия вторглась в Украину, поручил этому департаменту обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя".

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Детали: Пресс-секретарь Пентагона подчеркнула, что Украина очень успешно использует средства противовоздушной обороны и другие возможности, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию.

Она также сообщила о разговоре главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым: чтобы получить последнюю информацию с поля боя, чтобы лучше понять, какие еще силы и средства могут понадобиться Украине.

Сингх подчеркнула, что президент США Джо Байден взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не вступают в Украину, но поддерживают Украину в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию.

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На вопрос, попадание о целях с польской или румынской территории тоже бы считалось вторжением, Синг подтвердила, что "это было бы втягиванием нас в войну другим способом".

Она также отметила, что Украина "смогла успешно защититься от российских ударов по своим городам, по населению, по инфраструктуре".

И добавила, что США будут продолжать оказывать Украине необходимую для этого поддержку.

Напомним: