Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

Алена ИвашкивПятница, 4 октября 2024, 06:12
Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это втягивание в войну
Пентагон, фото: Википедия

НАТО не будет перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной так, как делает это над Израилем, потому что это "два очень разных ландшафта и поля боя" и это было бы "втягиванием нас в войну".

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, сайт Пентагона 

Прямая речь: "Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя. Президент в самом начале, когда Россия вторглась в Украину, поручил этому департаменту обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя".

Реклама:

Детали: Пресс-секретарь Пентагона подчеркнула, что Украина очень успешно использует средства противовоздушной обороны и другие возможности, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию. 

Она также сообщила о разговоре главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым: чтобы получить последнюю информацию с поля боя, чтобы лучше понять, какие еще силы и средства могут понадобиться Украине.

Сингх подчеркнула, что президент США Джо Байден взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не вступают в Украину, но поддерживают Украину в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию.

РЕКЛАМА:

На вопрос, попадание о целях с польской или румынской территории тоже бы считалось вторжением, Синг подтвердила, что "это было бы втягиванием нас в войну другим способом". 

Она также отметила, что Украина "смогла успешно защититься от российских ударов по своим городам, по населению, по инфраструктуре". 

И добавила, что США будут продолжать оказывать Украине необходимую для этого поддержку.

Напомним: 

СШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прилетел в Хорватию

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада остановила мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет

фотоГБР нашло у депутата в Хмельницкой области более 1,5 млн незадекларированных долларов

Приватбанк избрал нового председателя правления: что о нем известно

Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока

Все новости...
США
Сибига о разговоре с Блинкеном: Обсудили шаги, которые приведут к историческим решениям
Россия вдвое переплачивает за "теневые" чипы американских компаний для своих ракет
Макрон призвал срочно реформировать модель роста ЕС
Последние новости
14:10
Пока идет война, будет марафон "Единые новости" – Точицкий
14:09
Почти 90% денег от продажи авто в России уходят в Китай – АвтоВАЗ
14:03
фотоВ Литве на мосту в Калининградскую область установили "зубы дракона"
14:00
фотоВ Ровно задержали организаторов схемы уклонения от мобилизации через МСЭК
13:52
"10 страниц бреда". Леся Гасиджак прокомментировала решение суда в иске о травле
13:44
Премьер Словакии назвал журналистов "кровожадными уродами", которых надо обуздать
13:32
Украине не хватает денег на производство дронов: могут открыть их экспорт – FT
13:25
Украина в экстра-тайме проиграла Франции и не поедет на ЧМ-2025 по пляжному футболу
13:17
"Цемин Украина" выиграл аукцион по приватизации ОГХК: ее хотел продать Сенниченко еще в 2021
13:09
Япония за время большой войны передали Украине 12 грузов энергетической помощи
Все новости...
Реклама:
Реклама: