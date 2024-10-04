В Пермском крае РФ бушует пожар на базе по хранению нефтепродуктов

Ночью 4 октября в Пермском крае России вспыхнул пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов – огонь охватил емкости с топливом.

Источник: МЧС РФ в Telegram

Дословно МЧС: "В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов. Огонь охватил емкости с топливом".

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Детали: Причину возгорания не называют.

Сообщается, что пожар локализовали, продолжается тушение.

Скриншот из видео

На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.

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У Пермському краї РФ вирує пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів. Відео з Telegram МНС РФ pic.twitter.com/2nrp2osUpT — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 4, 2024

МЧС РФ уверяет, что пострадавших нет.

Предыстория: