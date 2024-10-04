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В Пермском крае РФ бушует пожар на базе по хранению нефтепродуктов

Ирина БалачукПятница, 4 октября 2024, 07:29
В Пермском крае РФ бушует пожар на базе по хранению нефтепродуктов
Скриншот из видео

Ночью 4 октября в Пермском крае России вспыхнул пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов – огонь охватил емкости с топливом.

Источник: МЧС РФ в Telegram

Дословно МЧС: "В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов. Огонь охватил емкости с топливом".

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Детали: Причину возгорания не называют.

Сообщается, что пожар локализовали, продолжается тушение.  

 
Скриншот из видео

На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.

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МЧС РФ уверяет, что пострадавших нет.

Предыстория:

Росcияпожар
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