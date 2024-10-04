На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали

В результате российского обстрела в ночь на 4 октября Белозерки Херсонской области погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонська ОВА

Прямая речь Прокудин: "Ночью российская армия из артиллерии ударила по Белозерке. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получил мужчина 1995 года рождения".

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Детали: Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.

ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

Впоследствии в Херсонской областной военной администрации добавили, что в больницу обратились двое пострадавших из-за ночного российского обстрела Белозерки.

Отмечается, что у 58-летней женщины и 61-летнего мужчины – взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали. На момент атаки пострадавшие находились в доме, во двор которого "прилетел" вражеский снаряд.

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ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

Кроме того, оккупанты повредили по меньшей мере три жилых дома в поселке, еще один – полностью разрушен.

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