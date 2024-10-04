На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
В результате российского обстрела в ночь на 4 октября Белозерки Херсонской области погиб мужчина, еще два человека получили ранения.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонська ОВА
Прямая речь Прокудин: "Ночью российская армия из артиллерии ударила по Белозерке. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получил мужчина 1995 года рождения".
Детали: Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Впоследствии в Херсонской областной военной администрации добавили, что в больницу обратились двое пострадавших из-за ночного российского обстрела Белозерки.
Отмечается, что у 58-летней женщины и 61-летнего мужчины – взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали. На момент атаки пострадавшие находились в доме, во двор которого "прилетел" вражеский снаряд.
Кроме того, оккупанты повредили по меньшей мере три жилых дома в поселке, еще один – полностью разрушен.
Предыстория:
- Российские войска утром 1 октября ударили из артиллерии по остановке общественного транспорта и одному из рынков в Херсоне, в результате чего погибли 6 человек, еще 6 – ранены.