В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области РФ
Пятница, 4 октября 2024, 10:35
Силы обороны Украины атаковали базу горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт" в Воронежской области РФ. В результате попадания в один из резервуаров начался пожар.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно: "В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание".
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Детали: Сообщается, что операцию успешно выполнили силы и средства Службы безопасности Украины в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны. Сейчас идет уточнение результатов поражения.
Предыстория:
- Ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что в Воронежской области беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.