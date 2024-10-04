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В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области РФ

Анастасия ПроцПятница, 4 октября 2024, 10:35
В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Силы обороны Украины атаковали базу горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт" в Воронежской области РФ. В результате попадания в один из резервуаров начался пожар.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание".

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Детали: Сообщается, что операцию успешно выполнили силы и средства Службы безопасности Украины в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны. Сейчас идет уточнение результатов поражения.

Предыстория:

  • Ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что в Воронежской области беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

ГенштабРосcия
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