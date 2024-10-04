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В Кремле говорят, что решение об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС еще не принято

Анастасия ПроцПятница, 4 октября 2024, 12:48
В Кремле говорят, что решение об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС еще не принято
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об участии лидера РФ Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС еще не принято.

Источник: Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова

Детали: На брифинге Пескова спросили, возможна ли встреча Путина с президентом США Джо Байденом во время саммитов G20 и АТЭС.

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Прямая речь Пескова: "Никаких разговоров на этот счет не велись. Сейчас предпосылок нет, хотя президент неоднократно говорил, что остается открытым для всех контактов для общения. Что касается поездки на этот саммит, решение пока не принято".

Предыстория:

  • 31 июля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой и пообещал прибыть на саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
  • 4 декабря 2023 года президент Бразилии Лула да Силва, чья страна с 1 декабря взяла председательство в "Группе двадцати", заявил, что пригласит на саммит объединения российского президента Владимира Путина - хоть его там и могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Напомним: В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины. На последний саммит G20 в Индии (которая не является участницей МУС) он отправил не себя, а министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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В то же время 2 сентября 2024 года российский правитель Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Накануне Песков заявил, что в Кремле не переживают по поводу поездки Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

РосcияПутинБайден
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