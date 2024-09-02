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Путін прибув до Монголії: країну просили арештувати його

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 вересня 2024, 17:38
Путін прибув до Монголії: країну просили арештувати його
Путін. фото Getty Images

Російський правитель Володимир Путін прибув до Монголії з офіційним візитом.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що глава Кремля "візьме участь в урочистостях, присвячених 85-річчю спільної перемоги радянських і монгольських Збройних сил на Халхін-Голі".

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Крім того, сторони проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.

Дослівно: "Володимир Путін і президент Монголії Ухнагійн Хурелсух обміняються думками з актуальних міжнародних і регіональних проблем, а також обговорять перспективи подальшого розвитку двосторонніх відносин всеосяжного стратегічного партнерства.

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Як зазначали у пресслужбі Кремля, за підсумками переговорів планується підписання двосторонніх документів.

Передісторія:

  • Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та арештувати лідера РФ Володимира Путіна, під час його візиту до країни.
  • Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не переймаються з приводу поїздки Путіна в Монголію, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
  • У Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія як держава – учасниця Римського статуту МКС зобов'язана заарештувати Володимира Путіна, на якого видали ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.
  • Євросоюз також нагадав Монголії, що вона зобов’язана арештувати Путіна через ордер МКС.

МонголіяПутін
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