Путін прибув до Монголії: країну просили арештувати його
Понеділок, 2 вересня 2024, 17:38
Російський правитель Володимир Путін прибув до Монголії з офіційним візитом.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Деталі: Повідомляється, що глава Кремля "візьме участь в урочистостях, присвячених 85-річчю спільної перемоги радянських і монгольських Збройних сил на Халхін-Голі".
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Крім того, сторони проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.
Дослівно: "Володимир Путін і президент Монголії Ухнагійн Хурелсух обміняються думками з актуальних міжнародних і регіональних проблем, а також обговорять перспективи подальшого розвитку двосторонніх відносин всеосяжного стратегічного партнерства.
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Як зазначали у пресслужбі Кремля, за підсумками переговорів планується підписання двосторонніх документів.
Передісторія:
- Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та арештувати лідера РФ Володимира Путіна, під час його візиту до країни.
- Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не переймаються з приводу поїздки Путіна в Монголію, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
- У Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія як держава – учасниця Римського статуту МКС зобов'язана заарештувати Володимира Путіна, на якого видали ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.
- Євросоюз також нагадав Монголії, що вона зобов’язана арештувати Путіна через ордер МКС.