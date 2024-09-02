Російський правитель Володимир Путін прибув до Монголії з офіційним візитом.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що глава Кремля "візьме участь в урочистостях, присвячених 85-річчю спільної перемоги радянських і монгольських Збройних сил на Халхін-Голі".

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Крім того, сторони проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.

Дослівно: "Володимир Путін і президент Монголії Ухнагійн Хурелсух обміняються думками з актуальних міжнародних і регіональних проблем, а також обговорять перспективи подальшого розвитку двосторонніх відносин всеосяжного стратегічного партнерства.

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Як зазначали у пресслужбі Кремля, за підсумками переговорів планується підписання двосторонніх документів.

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