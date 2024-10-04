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Бархатный сезон "бавовны" СБУ: на нефтебазе в Воронежской области РФ было 20 резервуаров

Валентина РоманенкоПятница, 4 октября 2024, 14:25
Бархатный сезон бавовны СБУ: на нефтебазе в Воронежской области РФ было 20 резервуаров
скриншот взрыва из российских соцсетей

На нефтебазе в Воронежской области РФ, пораженной украинскими дронами 4 октября, размещалось 20 резервуаров с топливом.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: Как известно, дроны СБУ вместе с Силами обороны в ночь на пятницу отработали по нефтебазе "Аннанефтепродукт" возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ. По словам источника УП, там размещалось 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

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Наш собеседник отмечает, что в районе базы активно, но безуспешно работала вражеская ПВО. Местные жители писали о пяти мощных прилетах дронов, после которых начался сильный пожар.

Прямая речь: "Кроме активной работы по российским аэродромам, складам с ракетами и КАБами, СБУ не забывает и о нефтебазах на вражеской территории. Они являются важной логистической составляющей ведения войны. Бархатный сезон "бавовны" в самом разгаре".

СБУвойна
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