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Лукашенко прокомментировал залетающие в Беларусь "Шахеды"

Евгений КизиловПятница, 4 октября 2024, 17:04
Лукашенко прокомментировал залетающие в Беларусь Шахеды
фото: Getty Images

По словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, он знает, что российские БПЛА залетают в его страну, но списывает это на "неопытные руки" и работу РЭБ.

Источник: Лукашенко во время общения с жителями городка Парохонск, передает белорусское информационное госагентство "Белта"

Прямая речь: "Несколько случаев таких было (залета дронов) и со стороны России, и со стороны Украины. Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские".

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Детали: Лукашенко заявил, что и Россия, и Украина сейчас закупают огромное количество БПЛА. Довольно часто "в неопытных руках" и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы беспилотники теряют ориентир. Таким образом, по словам Лукашенко, они и залетают в Беларусь.

Он говорит, что в Беларуси стали решать эти вопросы на уровне специалистов, не вынося в публичное поле. Якобы такие договоренности были достигнуты с обеими сторонами.

Что предшествовало: "Шахед", который утром 3 октября во время воздушной атаки России на Украину зашел на территорию Беларуси, взорвался там в Калинковичах Гомельской области.

БеларусьбеспилотникиШахедРосcия
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