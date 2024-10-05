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Воздушные силы: Кроме "Шахедов" россияне все чаще запускают дроны неустановленного типа

Валентина РоманенкоСуббота, 5 октября 2024, 10:35
Воздушные силы: Кроме Шахедов россияне все чаще запускают дроны неустановленного типа
Дрон "Гербера". фото с сайта Defence Express

Российские оккупационные войска все чаще, кроме "Шахедов", используют дроны неустановленного типа, которые часто попадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не нанеся вреда.

Источник: и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: В частности, комментируя результаты противовоздушного боя в ночь на 5 октября, Игнат уточнил, что ныне было сбито всего три "Шахеда", остальные 10 БпЛА были локально потеряны в южных и северных регионах. С высокой вероятностью, это могли быть дроны других типов, идентификация которых, при обнаружении, проводится специалистами на земле.

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В частности, россияне все чаще используют дешевые БпЛА, в частности "Гербера", которые производятся врагом в трех вариантах: дрон радиоэлектронной разведки, камикадзе, или ложная цель. Как писало издание Defence Express, это дрон, который имеет фюзеляж из пенопласта и собран с довольно низкой культурой производства, поэтому может "прекращать свое существование" самостоятельно, то есть падать.

В то же время Воздушные силы напоминают, что любая воздушная цель врага - лишь точка, маркер на мониторах ПВО, точно выяснить, что именно летело и какая была полезная нагрузка, можно только по обломкам на земле.

Прямая речь: "Локационно потеряны - термин, который уже длительное время применяют Воздушные силы в утренних сообщениях, означает, что цель, которую сопровождали радиотехнические войска ВС - ударные или разведывательные БпЛА врага, исчезают с радаров, а это в свою очередь означает, что они или исчерпали запас топлива, или упали под воздействием средств РЭБ Сил обороны".

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Детали: В свежей сводке ВС говорится, что 10 из 13 БпЛА были локально потеряны. Подтвержденной информации о нанесенном ущербе при их падении - нет.

Также в ВС напомнили, что сейчас неоднократно бывают случаи, когда вражеские цели возвращаются на территорию государства-агрессора или страны, которая его поддерживает - Беларусь.

Юрий Игнат отмечает, что враг использует большое количество средств воздушного нападения, чтобы перегрузить украинскую ПВО и с целью проведения воздушной разведки.

Отдельно офицер подчеркнул настоятельную просьбу к гражданам: "При нахождении подозрительных предметов, похожих на БПЛА, просим не совершать никаких действий самостоятельно, и оперативно сообщать правоохранителям, ГСЧС или военные администрации".

Воздушные силы ВСУПВОШахед
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