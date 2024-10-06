ЦАХАЛ заявил о ликвидации 440 боевиков "Хезболлы"

Армия обороны Израиля заявила, что с момента начала наземных операций в понедельник уничтожила не менее 440 боевиков "Хезболлы", нанеся удары по командным центрам, тайникам оружия, туннелям и другим объектам террористической группировки.

Источник: начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви, представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари цитирует The Times of Israel

Детали: Армия обороны Израиля продолжила свою кампанию по разгрому "Хезболлы" в Ливане.

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Халеви заявил, что Израиль "должен продолжать оказывать давление на „Хезболу" и наносить дополнительный и длительный ущерб врагу. Без облегчения и без предоставления передышки для организации".

В субботу ЦАХАЛ заявил, что ночью нанес удар по боевикам "Хезболлы" в командном центре, встроенном в мечеть в южном ливанском городе Бинт-Джбейль, расположенном на территории больницы.

По словам военных, боевики использовали командный пункт "для планирования и осуществления террористических актов против войск ЦАХАЛа и Государства Израиль".

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ЦАХАЛ заявил, что удар беспилотника был "точным" и основывался на разведданных.

По словам израильских военных, боевики, в том числе около 30 полевых командиров, были убиты как в результате авиаударов, так и в боях с войсками ЦАХАЛа.

Среди полевых командиров - офицеры, ответственные за различные региональные подразделения.

"Мы оттесняем "Хезболлу" на север. Часть террористов сбежала, а часть была разгромлена нашими войсками в ближних боях", - сказал Хагари на пресс-конференции в субботу вечером.

Израильские наземные операции на юге Ливана были описаны ЦАХАЛом как "ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды", целью которых является уничтожение инфраструктуры "Хезболлы" в приграничной зоне, особенно в деревнях, прилегающих к Израилю, чтобы дать возможность жителям севера вернуться домой.

ЦАХАЛ заявил, что операции на юге Ливана будут расширяться по мере необходимости, но, как и раньше, армия Израиля намерена завершить их как можно быстрее - в течение нескольких недель.