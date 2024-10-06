В четырех районах Киева затопление из-за дождя
Воскресенье, 6 октября 2024, 12:24
В столице из-за дождя подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.
Источник: КГГА
Детали: Власти объясняют, что система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков.
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Водителей просят быть внимательными на дорогах.
У чотирьох районах Києва затоплення через дощ pic.twitter.com/5yQ8Y2Ybt1— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 6, 2024
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Гидрослужбы "Киевавтодора" сейчас устраняют подтопления.