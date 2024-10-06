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В четырех районах Киева затопление из-за дождя

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 октября 2024, 12:24
В четырех районах Киева затопление из-за дождя
скриншот

В столице из-за дождя подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.

Источник: КГГА

Детали: Власти объясняют, что система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков.

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Водителей просят быть внимательными на дорогах.

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Гидрослужбы "Киевавтодора" сейчас устраняют подтопления.

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