В четырех районах Киева затопление из-за дождя

В столице из-за дождя подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.

Источник: КГГА

Детали: Власти объясняют, что система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков.

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Водителей просят быть внимательными на дорогах.

У чотирьох районах Києва затоплення через дощ pic.twitter.com/5yQ8Y2Ybt1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 6, 2024

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Гидрослужбы "Киевавтодора" сейчас устраняют подтопления.