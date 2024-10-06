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Разведчики сожгли российскую "Осу" за $10 миллионов

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 октября 2024, 15:17
Разведчики сожгли российскую Осу за $10 миллионов
фото: российская "энциклопедия военной техники"

Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Источник: ГУР МО

Детали: Стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов.

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Дословно: "Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли „Осу" - несколько сотен долларов.

Уроки интересной математики будут продолжаться!".

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Справка: Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий.

Комплекс оснащён четырьмя зенитными управляемыми ракетами. На вооружении РФ состоят более 400 машин

Напомним: 4 октября "Украинская правда" обнародовала расследование, в котором говорилось, что компания-специмпортер вооружения "Спецтехноэкспорт", которая с 2022 года находится под контролем ГУР Минобороны, заключала договоры на покупку оружия по завышенным ценам, не всегда выполняла миллиардные контракты и сейчас накопила перед государством более 800 миллионов гривен долга - это только та сумма, которая официально признана судами.

Знать больше: "Покупает ГУР". Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает

ГУРбеспилотники
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