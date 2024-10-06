В Киеве работала ПВО: беспилотники заходили с разных направлений
Воскресенье, 6 октября 2024, 23:27
В Киеве в воскресенье вечером раздались звуки взрывов – ПВО работает по вражеским ударным беспилотникам.
Источник: корреспонденты УП, Воздушные силы ВСУ, КГВА, мэр Киева Виталий Кличко
Детали: В 23:10 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных вражеских беспилотников.
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В 23:19 Воздушные силы сообщили, что БпЛА приближается к Киеву с запада.
Около 23:25 звуки взрывов были слышны в разных районах столицы.
Дословно КГВА: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО".
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Прямая речь Кличко: "В Киеве работают силы ПВО. Вражеские БпЛА заходят на столицу с разных направлений".