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В Киеве работала ПВО: беспилотники заходили с разных направлений

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 23:27
В Киеве работала ПВО: беспилотники заходили с разных направлений
иллюстрация Getty Images

В Киеве в воскресенье вечером раздались звуки взрывов – ПВО работает по вражеским ударным беспилотникам.

Источник: корреспонденты УП, Воздушные силы ВСУ, КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В 23:10 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных вражеских беспилотников.

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В 23:19 Воздушные силы сообщили, что БпЛА приближается к Киеву с запада.

Около 23:25 звуки взрывов были слышны в разных районах столицы.

Дословно КГВА: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО".

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Прямая речь Кличко: "В Киеве работают силы ПВО. Вражеские БпЛА заходят на столицу с разных направлений".

КиевбеспилотникиПВО
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