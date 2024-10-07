Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала оккупантов в Феодосии

Станислав ПогориловПонедельник, 7 октября 2024, 08:38
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала оккупантов в Феодосии
Фото: Telegram-канал Astra

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу захватчиков в городе Феодосия временно оккупированного Крыма.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются".

Реклама:

Детали: Военные напомнили, что Феодосийский терминал - крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • Перед этим стало известно, что во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
  • Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон. Отмечается, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.
  • Российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера после возгорания на нефтебазе.

Крымпожароккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

Зеленский заявил, что КНДР передает личный состав в российское войско

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Крым
В Феодосии после атаки БпЛА горит нефтебаза
В оккупированном Крыму прогремели взрывы – соцсети
Верстка: Олигархи из окружения Путина получили в Крыму землю и ведут масштабное строительство
Последние новости
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
23:17
На Херсонщине россияне убили мужчину, который ехал на мопеде: сбросили взрывчатку
23:01
Погачар побил рекорд Меркса и выдал лучший сезон в истории велоспорта
22:48
видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали
22:19
На фронте горячее всего на Кураховском направлении – Генштаб
22:09
В Испании тысячи людей вышли на марш с требованием доступного жилья
Все новости...
Реклама:
Реклама: