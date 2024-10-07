Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала оккупантов в Феодосии

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу захватчиков в городе Феодосия временно оккупированного Крыма.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются".

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Детали: Военные напомнили, что Феодосийский терминал - крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются.

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