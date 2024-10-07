Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала оккупантов в Феодосии
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу захватчиков в городе Феодосия временно оккупированного Крыма.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются".
Детали: Военные напомнили, что Феодосийский терминал - крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются.
Что предшествовало:
- Перед этим стало известно, что во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
- Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон. Отмечается, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.
- Российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера после возгорания на нефтебазе.